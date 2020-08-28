Українці активно займалися благодійністю упродовж останнього року, - дослідження

Фото: співзасновниця фонду Zagoriy Foundation Катерина Загорій (zagoriy.foundation)

Упродовж останнього року благодійністю займалися 60% українців

Українці надають великого значення ролі благодійності у своєму житті й активно допомагають нужденним.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного агентством "Соціоінформ" на замовлення благодійного фонду Zagoriy Foundation.

Згідно з результатами, протягом останнього року 60% українців займалися благодійністю, а понад 87% долучалися до благодійності так чи інакше протягом життя.

Також 71% українців займається благодійністю через співчуття до тих, кому потрібна допомога.

"Результати дослідження мотивації українців брати участь у благодійності дають нам підстави констатувати поступові зміни в масовій свідомості, традиційно притаманні західному світу. Благодійність стає невіддільною частиною життя кожного громадянина", - зазначила директор Zagoriy Foundation Євгена Мазуренка.

При цьому в основному українці воліють допомагати грошима. Про благодійництво у вигляді грошових пожертвувань заявили 88% опитаних, і лише 41% намагається допомогти їжею, медикаментами, одягом та іншими необхідними речами.

"Добрі справи мають раціональну основу: люди допомагають іншим, тому що вважають, що будь-хто може опинитися в скрутному становищі. Поширюючи культуру благодійності й практику взаємодопомоги, респонденти підвищують власні шанси на підтримку в майбутньому, якщо така знадобиться", - йдеться в дослідженні.

Водночас лише 9% респондентів розглядають надання безкоштовних послуг як благодійність.

Проте, як зазначають автори дослідження, кожен другий українець вважає, що головною причиною відмови від благодійності є брак часу і ресурсів.

На другому місці (41%) - страх бути обдуреним. Більше третини респондентів (37%) схильні думати, що від благодійності їх співгромадян стримує байдужість до проблем інших людей.

З повним текстом дослідницької статті "Мотивація і благодійність або чому українці роблять добрі справи?" можна ознайомитися на сайті фонду.

Нагадаємо, Zagoriy Foundation створений у 2015 році. Фонд заснували члени сім'ї Загорій, співвласники фармацевтичної компанії "Дарниця".

Zagoriy Foundation реалізував або реалізує 45 проектів, на які було залучено понад 20 млн гривень. Ці проекти охопили близько 200 тис. бенефіціарів.

Один з основних напрямків діяльності Zagoriy Foundation – популяризація ідей благодійності серед українців. Також фонд є одним з ініціаторів та активним провайдером Всеукраїнського дня добрих справ #ЩедрийВівторок - частини зародився в США глобального благодійного руху #GivingTuesday.