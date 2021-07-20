Українців попередили про небезпечний вірус: атакує Android і iOS

Шкідливе програмне забезпечення було виявлено для смартфонів на операційних системах iOS і Android. Вірус FakeAdBlocker відображає небажану рекламу і створює спам-події в календарях смартфонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eset .

Крім того, вірус може завантажувати інші шкідливі компоненти.

"Після натискання на рекламні оголошення жертви часто втрачають гроші, відправляючи SMS за підвищеним тарифом, підписуючись на непотрібні послуги або завантажуючи банківські трояни, SMS-трояни та інші шкідливі програми. Для створення посилань на рекламу загроза використовує сервіси для скорочення URL-адрес", - йдеться в повідомленні.

Вірус вперше був виявлений у вересні 2019 року, а з січня по липень 2021 року на пристрої Android було завантажено понад 150 тисяч його зразків. Найбільше жертв зафіксовано в таких країнах, як Україна, Казахстан, Росія, В'єтнам, Індія, Мексика і Сполучені Штати.

У більшості випадків троян маскується під Chrome, Android Update, Adobe Flash Player або Update Android.

"Багато користувачів завантажують додатки для Android зі сторонніх магазинів, а не з Google Play. У такому випадку ризик завантаження шкідливих програм, особливо при переході по рекламних оголошеннях, дуже високий", - йдеться в повідомленні.

Фахівці виявили, що за допомогою сервісів для скорочення URL-посилань зловмисники додають події в календар iOS і поширюють загрозу Android/FakeAdBlocker, яка запускається на пристроях Android. На смартфонах iOS, крім відображення небажаної реклами, ці посилання можуть створювати події в календарях шляхом автоматичного завантаження файлу календаря ICS.

Щоб не стати жертвою цієї загрози, фахівці рекомендують користувачам: