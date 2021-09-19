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Українців попередили про зливи та штормовий вітер

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Київ, Неділя 19 вересня 2021 09:40
Українців попередили про зливи та штормовий вітер Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження. Українців попередили про зливи та штормовий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

У західних, північних та Черкаській областях, вдень у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях значні дощі.

В західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

В м. Києві та Київській області вночі 19 вересня значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, очікується підйом рівня води:

  • на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) 0,5 - 1,5 м;
  • на річках Закарпаття 0,3-1,5 м;
  • на Латориці та в нижній течії Боржави до 2,0 м.

В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

19-21 вересня на річках басейну Прип'яті на 0,1-0,5 м. На р. Прип'ять в створі поста Річиця Волинської області можливе досягнення відмітки виходу води на заплаву з частковим затопленням пасовищ (І рівень небезпеки - жовтий).

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