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Українцям хочуть дозволити фотографувати порушення ПДР та отримувати за це гроші

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Україна, Понеділок 19 липня 2021 15:56
Українцям хочуть дозволити фотографувати порушення ПДР та отримувати за це гроші Фото: українцям пропонують платити гроші за фотофіксацію порушення ПДР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Верховну раду внесли законопроект, який пропонує платити українцям гроші за фото або відеофіксацію порушення правил дорожнього руху. За таку "допомогу" поліції українцям пропонують платити 10% від розміру штрафу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний портал ВР.

Внесений до парламенту законопроект пропонує внести зміни до законодавства, які б дозволили громадянам передавати правоохоронцям інформацію про порушення ПДР. Фіксувати порушення українці зможуть за допомогою своїх смартфонів або планшетів.

Для фіксації порушень ПДР планують використовувати спеціальну програму, яка б забезпечувала ідентифікацію громадянина через "Дію", а також гарантувала б автентичність фото та відео з порушенням. Розгляд справ в такому режимі здійснюватиметься у спрощеному порядку.

За фіксацію порушення українці зможуть отримати винагороду в розмірі 10% від штрафу, який буде складено за цим фактом. Однак, нардепи пропонують встановити кримінальну відповідальність за подання підроблених або штучно створених фото та відео.

У законопроекті також гарантується конфіденційність та нерозголошення відомостей про громадян, які повідомили про порушення. Тобто оштрафовані водії не будуть знати, хто саме сфотографував їх порушення.

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