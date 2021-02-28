В українській ТКГ спрогнозували дату повернення контролю над Донбасом

Член української делегації Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Сергій Гармаш вважає, що в України є можливість повернути контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей протягом найближчого десятиліття. Метою Росії є заморожений конфлікт.

"Наше завдання - просто створювати умови, коли Росія може захотіти вийти, тобто постійно цілеспрямовано послабляти ворога на всіх фронтах і використовувати ті геополітичні можливості, які час від часу виникають і є зараз", - зауважив член делегації ТКГ.

Він зазначив, заморожений конфлікт невигідний Україні.

"Мені здається, нинішня влада вірить у таку можливість, вона бачить змінюються геополітичні та економічні умови Росії, і трошки рухається до цього. Не хочу робити прогнози, але думаю, реальна перспектива - найближчі 10 років як мінімум у нас є, щоб звільнити Донбас", - підсумував член української делегації в ТКГ.