Український стартап Reface залучив 5,5 млн доларів від Andreessen Horowitz

Додаток по заміні осіб на відео і GIF-зображень Reface під час першого раунду фінансування отримав 5,5 мільйонів доларів від венчурного фонду Andreessen Horowitz і ряду інших всесвітньо відомих бізнес-ангелів.

Про це повідомив інвестор компанії Reface Сергій Токарєв.

За його словами, в список інвесторів увійшли менеджери Джастіна Бібера і Брітні Спірс, інвестори Uber, Microsoft, Facebook і Twitter, генеральний директор Supercell, а також засновник K5 Global Метт Ківес, який свого часу працював з Брюсом Віллісом і Джессі Айзенберг, і ряд інших фінансистів.

Організатором раунду виступив провідний венчурний фонд Andreessen Horowitz (a16z), розташований в Кремнієвій долині. Компанія відома тим, що стала першим венчурним фондом, якому вдалося зібрати акції всіх чотирьох найбільших компаній у сфері соціальних медіа - Facebook, Twitter, Groupon і Zynga. Крім того, в активі фонду - інвестиції в Skype, Airbnb, Digg і Foursqaure.

Додаток Reface заснований на унікальній технології машинного самонавчання, не має аналогів у всьому світі. Програма дозволяє вставляти зображення осіб у відео і GIF-анімацію з максимальною реалістичністю без володіння навичками монтажу.

"З моменту релізу в січні 2020 року додаток вже завантажили понад 70 мільйонів разів по всій планеті. У серпні Reface посів перше місце в американському AppStore, обігнавши TikTok і Instagram, а нещодавно Google play вніс додаток в список кращих розробок 2020 року", - розповідає Сергій Токарєв.

Reface користується популярністю серед знаменитостей і активно співпрацює з індустрією розваг і цифровим маркетингом. Технологія використовується в шоу-бізнесі як для створення творчого контенту, так і для рекламних роликів.

"Reface застосували в промо-роликах нових кліпів Джастіна Бібера і трейлері нового фільму Бората від Amazon Prime. Крім того, отриманими в додатку контентом в соцмережах ділилися такі зірки, як Снуп Догг, Брітні Спірс, Джо Роган, Кріс Браун, Майлі Сайрус, Дуа Липа і багато інших", - зазначає Сергій Токарєв.

Як відомо, головний офіс компанії Reface знаходиться в Києві. Сьогодні кількість співробітників стартапу перевищує 100 осіб.