Коли в українських школах буде перший дзвоник: дата

Фото: Перший дзвоник в Україні (facebook.com/just.start.yourself)

Дата першого дзвоника 2018 визначається безпосередньо навчальним закладом

Коли в школах України пролунає перший дзвоник у цьому році та почнеться навчальний процес - розповість Styler.

День знань 2018: дата першого дзвоника в Україні

Традиційно 1 вересня відзначається День знань. У цей день проводяться урочисті лінійки, і у школярів починається навчальний рік. Однак у цьому році дата свята припадає на суботу, тому багато батьків задаються питанням, коли в українських школах відбудеться перший дзвоник.

У Міністерстві освіти України заявили, що рішення про проведення лінійки до Дня знань та старт навчального процесу приймає керівництво кожного навчального закладу самостійно.

Ілюстративне фото (pixabay.com/ukrtor)

"Оскільки питання організації освітнього процесу в установі загальної середньої освіти відносяться до виключної компетенції навчального закладу, рішення про проведення свята першого дзвоника приймає навчальний заклад. Тому таке свято може бути проведено як 1 вересня, так і 3 вересня", - повідомили в МОН України на запит УНН.

Таким чином, дата першого дзвоника 2018 може збігатися з Днем знань 1 вересня. Або ж лінійка може відбутися в понеділок, 3 вересня, та в цей же день у школярів вже почнуться уроки.

Уточнити кількість і час проведення першого дзвінка необхідно безпосередньо в своїй школі.

Рекомендуємо до перегляду:

Видео: РБК-Україна