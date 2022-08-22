З українських портів вийшов черговий караван з продовольством

У понеділок, 22 серпня, з українських портів вийшли ще два судна з продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Туреччини.

"Відвантаження зерна в портах України триває в плановому порядку під контролем спільного координаційного центру. Станом на ранок з українських портів на відвантаження вийшли ще 2 кораблі", - зазначили у відомстві.

Одне з суден перевозить 25 тисяч тонн пшениці до Єгипту, інше - 5,3 тисячі тонн кукурудзи до Греції.