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Українських фехтувальників назвали найкращими у світі

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Вівторок 30 листопада 2021 05:42
Українських фехтувальників назвали найкращими у світі Фото: Українська фехтувальниця Ольга Харлан (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

На Конгресі Міжнародної федерації фехтування (FIE) в Лозанні (Швейцарія) було названо кращих фехтувальників за підсумками сезону 2020-2021. Українці традиційно взяли вищі нагороди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НОК України.

Лідером рейтингу в чоловічій шпазі став бронзовий призер ХХХІІ Олімпіади Ігор Рейзлін. У Токіо 36-річний Рейзлін свою дебютну олімпійську нагороду. Також у березні шпажист переміг на етапі Кубка світу в Казані.

У жіночій шаблі кращою визнали олімпійську чемпіонку, срібну та дворазову бронзову призерку Олімпійських ігор, шестиразову чемпіонку світу Ольгу Харлан. Українка очолила світовий рейтинг вже вп'яте.

Зазначимо, на Конгресі членом Виконавчого комітету "FIE" був обраний міністр спорту та молоді України, олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт.

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