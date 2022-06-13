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Українські журналісти потрапили під артилерійський обстріл у Лисичанську (відео)

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Україна, Понеділок 13 червня 2022 23:13
Українські журналісти потрапили під артилерійський обстріл у Лисичанську (відео) Фото: у Лисичанську журналісти потрапили під обстріл (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Журналісти Христина Гаврилюк та Тарас Ібрагімов разом з колегами потрапили під обстріл у центрі Лисичанська. Їх евакуювали військові ЗСУ, нікого не поранило.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Лисичанськ обстрілюють майже щодня. За словами українських військових, через значну перевагу в артилерії, російська армія може "накривати" цілі райони. У таких умовах у місті залишаються близько 15 тисяч цивільних.

Нагадаємо, вчора у Лисичанську внаслідок чергової атаки загинула 6-річна дитина.

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