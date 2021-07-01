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Українські фахівці працювали на військових об'єктах Росії: СБУ викрила схему

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Київ, Четвер 01 липня 2021 18:54
Українські фахівці працювали на військових об'єктах Росії: СБУ викрила схему Фото: українські мігранти працювали а військових об’єктах РФ (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

СБУ викрила протиправну схему, яка полягала у залученні українських мігрантів до роботи на об’єктах оборонно-промислового комплексу Російської Федерації. Один із колишніх працівників конструкторського бюро брав участь у будівництві протидиверсійного катера для ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Відомо, що відповідно до схеми, українські фахівці суднобудівельної галузі залучалися до роботи, яка полягала у виконанні замовлень Міністерства оборони й Прикордонних сил ФСБ.

Зокрема, одним із затриманих виявився колишнім працівником конструкторського бюро, яке сьогодні належить ДК "Укроборонпрому". Володіючи фаховою підготовкою інженера-технолога, чоловік брав безпосередню участь у забезпеченні якості й наданні технічної допомоги під час будівництва протидиверсійного катера для ПС ФСБ і понтону для потреб ВМФ.

Варто відзначити, що відповідно до ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує позбавлення волі строком до трьох років.

Фото: українські мігранти залучалися до роботи на військових об’єктах РФ (ssu.gov.ua)

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Служба безпеки України Російська Федерація військові Мігранти
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