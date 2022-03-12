Українські ППО збили ще один російський літак
Фото: ЗСУ знищили черговий російський літак (facebook.com/1ogtb)
Українські системи протиповітряної оборони знищили ще один винищувач агресора. Збройні Сили України ліквідували російські Су-34.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першої окремої танкової Сіверської бригади в Facebook.
"Сили протиповітряної оборони ліквідували ворожий літак! Ще один Су - 34 війська окупанта не завдасть шкоди мирним людям", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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