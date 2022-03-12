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Українські ППО збили ще один російський літак

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Україна, Субота 12 березня 2022 11:26
Українські ППО збили ще один російський літак Фото: ЗСУ знищили черговий російський літак (facebook.com/1ogtb)
Автор: Валерія Поліщук

Українські системи протиповітряної оборони знищили ще один винищувач агресора. Збройні Сили України ліквідували російські Су-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першої окремої танкової Сіверської бригади в Facebook.

"Сили протиповітряної оборони ліквідували ворожий літак! Ще один Су - 34 війська окупанта не завдасть шкоди мирним людям", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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