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Українські компанії опиняться під міжнародними санкціями за купівлю струму з Білорусі, - нардеп

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 12:50
Українські компанії опиняться під міжнародними санкціями за купівлю струму з Білорусі, - нардеп Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міжнародні санкції за співпрацю з Білоруською АЕС можуть розповсюдитися в тому числі на українські компанії, які з початку 2021 року імпортують електроенергію з цієї станції.

Про це заявив народний депутат, екс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Європейський парламент ухвалив резолюцію з вимогою закрити цю Білоруську атомну електростанцію. Будуть міжнародні санкції і цілком ймовірно, що і українські компанії опиняться під міжнародними санкціями за купівлю в агресора або його сателіта електроенергію", - повідомив Наливайченко.

Зокрема під санкції може потрапити компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука, яка першою почала купівлю струму з Білоруської АЕС. Гроші на імпорт струму з цієї станції в результаті йдуть в Росію.

"Станція збудована за російський кредит, сплачуючи за електрику з Білоруської АЕС, фінансуєш нікого іншого ніж російський бюджет і російську армію. А українські компанії - "Інтерпайп" та інші, велике вітання їм - купляють електроенергію саме звідти", - додав Наливайченко.

Нагадаємо, Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. З початку року закуплено понад 550 млн кВт годин на суму 850 млн грн.

Найбільшим імпортером є "Дніпропецсталь-Енерго" Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії "ДЕ Трейдінг" Максима Єфімова і "ЕРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.

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