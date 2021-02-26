Українські компанії опиняться під міжнародними санкціями за купівлю струму з Білорусі, - нардеп

Міжнародні санкції за співпрацю з Білоруською АЕС можуть розповсюдитися в тому числі на українські компанії, які з початку 2021 року імпортують електроенергію з цієї станції.

"Європейський парламент ухвалив резолюцію з вимогою закрити цю Білоруську атомну електростанцію. Будуть міжнародні санкції і цілком ймовірно, що і українські компанії опиняться під міжнародними санкціями за купівлю в агресора або його сателіта електроенергію", - повідомив Наливайченко.

Зокрема під санкції може потрапити компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука, яка першою почала купівлю струму з Білоруської АЕС. Гроші на імпорт струму з цієї станції в результаті йдуть в Росію.

"Станція збудована за російський кредит, сплачуючи за електрику з Білоруської АЕС, фінансуєш нікого іншого ніж російський бюджет і російську армію. А українські компанії - "Інтерпайп" та інші, велике вітання їм - купляють електроенергію саме звідти", - додав Наливайченко.

