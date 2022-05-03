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Українські міста відбудують за найкращими зразками сучасної урбаністики, - ОП

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Вівторок 03 травня 2022 17:18
Українські міста відбудують за найкращими зразками сучасної урбаністики, - ОП Фото: українські міста відбудують за найкращими зразками сучасної урбаністики (t me)
Автор: Артем Горовенко

Українські архітектори, планувальники, дослідники, дизайнери та інженери запропонували волонтерський проєкт довідника, в якому буде зібрано найкращі світові приклади якісних громадських просторів та описані правила їхнього створення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

"Щоб відбудувати міста, треба не лише створити нове житло, а й зробити міста комфортними для життя", - наголосив він.

Довідник стане у нагоді тим, хто буде долучений до відбудови міст та намагатиметься запроектувати урбаністичні простори комфортними для життя.

Заступник керівника ОП додав, що в довіднику буде проаналізований дизайн-код типових міських кварталів та вулиць для швидкого та комплексного відновлення зруйнованих міст.

"Основне - в довіднику будуть представлені найкращі приклади сучасних вулиць, які можна реалізувати в нових містах. В багатьох країнах та містах вже наявні подібні довідники. Наприклад, американський довідник Global street design guide, в якому описують правила проєктування сучасних вулиць. Або довідник благоустрою Праги, в якому описують об’єкти в громадських просторах та правила їхнього розташування", - сказав він.

Крім того, зараз спеціалісти працюють над створенням каталогу типових елементів всіх вуличних зон: фасадів, входів та літніх майданчиків, пішохідних зон, озеленення, вуличних меблів, веломережі, громадського транспорту та автівок. Ця збірка також сформувала уявлення про те, якими повинні бути сучасні простори.

Нагадаємо, раніше Тимошенко роз’яснював процедуру реєстрації втраченого або пошкодженого майна.

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