Українська влада продовжує чинити тиск на бізнес, - нардеп

"Держава дивиться на бізнесменів виключно як на дійних корів. Завжди. Ми хочемо, щоб до нас приходили гроші, приходили інвестори. А все, що робить зараз наша влада - все спрямовано на те, щоб звідси люди йшли і забирали свої гроші, виводили свої капітали і йшли звідси. Це обшуки великих компаній", - наголосила Рудик.

За її словами, вся податкова система України - прогнила, і податківці не працюють разом з бізнесом над покращенням економічної ситуації, а тільки шукають, у кого ще забрати кошти.

"Ми створили Бюро економічної безпеки, щоб замість того, аби приходили силовики і всіх "обличчям в підлогу", приходили "білі краватки" і казали: "от у нас до вас є зауваження...". Проте туди посадили тих самих людей, які кошмарили бізнес. І світла хороша ідея закінчилася абсолютно нічим. Це моє персональне розчарування", - підкреслила Рудик.

Вона розповіла, що в українських компаніях, де ведуть бізнес за міжнародними правилами, проводяться тренінги про те, як триматися під час силових обшуків, і це абсурд.

"Величезна проблема України – це тиск на бізнес. У компаній, які працюють повністю в білу і платять податки, раз на півроку відбуваються тренінги по тому, як себе вести під час обшуків! І це компанії, які є членами Європейської бізнес-асоціації, Американської торгової палати, в ХХІ сторіччі, в Україні! І нічого не змінюється. Тому що держава дивиться на бізнес, як на дійних корів", - резюмувала нардеп.