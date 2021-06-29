Українська тенісистка Костюк вийшла у друге коло Вімблдону
Фото: Марта Костюк, тенісистка (instagram.com/kostyukmarta)
Українська тенісистка Марта Костюк сьогодні, 29 червня, вийшла до другого кола Вімблдонського турніру. Вона дебютувала в основі турніру з перемоги над бельгійкою Кікі Бертенз.
Про це йдеться на сайті FlashScore.
Українська тенісистка перемогла в першому колі з рахунком 6:3, 6:4. Наступний раунд вона проведе з переможницею матчу між латвійкою Анастасією Севастовою та казашкою Заріною Діяс.
Окрім Костюк в турнірі зіграють ще українські тенісистки: Еліна Світоліна, Катерина Козлова та Леся Цуренко.
Нагадаємо, українські тенісисти вже пройшли кваліфікацію на Олімпіаду в Токіо.
А нещодавно українську тенісистку Ястремську визнали невинною у вживанні допінгу.