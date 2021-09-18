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Українки завоювали "золото" на чемпіонаті світу з веслування

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Субота 18 вересня 2021 17:23
Українки завоювали "золото" на чемпіонаті світу з веслування Фото: Людмила Лузан і Анастасія Четверикова (facebook.com/olympicua)
Автор: Валерія Поліщук

Людмила Лузан і Анастасія Четверикова виграли "золото" на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, який проходить в Копенгагені. Також Лузан завоювала "срібло" в каное-одиночці на дистанції 500 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НОК України.

"Є перша медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное в Копенгагені! Золото виграла на дистанції 500 метрів наш Срібний Олімпійський екіпаж в каное-двійці Людмила Лузан і Анастасія Четверикова", - йдеться в повідомленні.

На фініші 500-метрівки Лузан і Четверикова випередили білоруських суперниць на 1.26 секунди, показавши час 1:55.85 хвилин. Третє місце вибороли спортсменки з Куби.

Зазначимо, що досі ніхто з українок у веслуванні на каное не отримував медалі на рівні чемпіонату світу.

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