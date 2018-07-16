Українець Болдирев виграв французький етап Кубка світу зі скелелазіння

У фіналі він був швидшим за росіянина

Український скелелаз Даніїл Болдирев святкував перемогу у дисципліні "швидкість" на черговому етапі Кубка світу, який днями завершився у французькому Шамоні. Про це повідомляється на сайті Міністерства молоді та спорту України.

У фіналі суперником українця став російський скелелаз Дмитро Тимофєєв, який відстав на фініші майже на секунду. Золоту нагороду Болдирев завоював з результатом 6,08 секунди.

Фото: (ifsc-climbing.org)

2.5 hours of climbing condensed to 4 minutes, highlights of Lead finals in Chamonix now online! #IFSCwchttps://t.co/Cuhk1cbMIw — IFSC (@IFSClimbing) July 14, 2018

На початку липня у цій же дисципліні Болдирев замкнув трійку лідерів на швейцарському етапі Кубка світу.