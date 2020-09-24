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Українець Поляков вклав 150 млн доларів у приватну ракетну компанію, - Bloomberg

Техас, Четвер 24 вересня 2020 14:43
Українець Поляков вклав 150 млн доларів у приватну ракетну компанію, - Bloomberg
Фото: Firefly Aerospace (firefly.com)
Автор: РБК-Україна

Макс Поляков увійшов в ТОП-3 лідерів на космічного ринку.

Засновник Noosphere Ventures, український бізнесмен Макс Поляков вклав у ракетну компанію Firefly Aerospace понад 150 мільйонів доларів США та увійшов в ТОП-3 лідерів на космічного ринку.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами журналіста Ешлі Венса, автора біографічної книги про Ілона Маска, український підприємець Макс Поляков викупив борги та розробки компанії Firefly Aerospace, та за час з 2017 до 2020 року вклав у розробку першої ракети понад $150 мільйонів доларів.

Така сума інвестицій поставила Полякова на третє місце в новітній космічній гонитві, одразу після Ілона Маска з його SpaceX та Джефа Безоса, засновника Blue Origin.

Компанія Firefly Aerospace вже уклала угоди з ВВС США, Пентагоном та NASA на запуск супутників та розробку посадкового місячного модуля для програми Артеміда. Перший запуск ракети Firefly Alpha відбудеться наприкінці осені 2020 року.

Як відмітили в Bloomberg, якщо ракета Alpha зможе злетіти до космосу, то вартість компанії Firefly Aerospace перевищить декілька мільярдів доларів США.

Нагадаємо, о недавно ракета Firefly Alpha успішно пройшла тест двигунів першої ступені на повній потужності.

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