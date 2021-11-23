В пункті пропуску "Мілове" (Луганська область) прикордонники викрили чоловіка який намагався вивезти до Росії 22 кг пороху. Відповідний "вміст" був виявлений у флаконах для заправки принтерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.

За інформацією відомства, флакони з порохом були знайдені у 39-річного водія автомобіля "Рено", що слідував з України в РФ.

Так, під час прикордонно-митного огляду транспортного засобу, в салоні машини були знайдені коробки в яких знаходились флакони начебто з "тонером для заправки принтерів".

Однак, замість обіцяного вмісту, зображеного на етикетках, правоохоронці виявили у флаконах понад 22 кг пороху.

Як розповіли в ДПСУ, водій заявив, що перевищив товар на прохання знайомого та нібито не знав, що у флаконах знаходиться зовсім інша суміш.

Прикордонники вже направили повідомлення до правоохоронців про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 201 ККУ (Контрабанда). Тривають слідчі дії.

Фото: українець намагався вивезти в РФ 22 кг пороху під виглядом "заправки" для принтерів (dpsu.gov.ua)