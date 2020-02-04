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В Україні запрацював штаб з ліквідації наслідків НП на дорогах

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 23:35
В Україні запрацював штаб з ліквідації наслідків НП на дорогах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

5-6 лютого очікується ускладнення погодних умов до помаранчевого (II) рівня небезпеки

В Україні завчасно почав роботу штаб Держагентства автомобільних доріг з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення у зв'язку з очікуваним ускладненням погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабміну.

Наголошується, що 5-6 лютого очікується ускладнення погодних умов до помаранчевого (II) рівня небезпеки.

На засіданні відбулося обговорення низки питань щодо організації роботи штабу, а також налагодження ефективної міжвідомчої взаємодії.

До складу Штабу входять представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Державної служби України з безпеки на транспорті, АТ "ДАК" Автомобільні дороги України", Київської обласної державної адміністрації, Київської міської державної адміністрації, Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників

Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, до кінця тижня в Україні очікуються сильні морози. В деяких областях температура повітря опуститься до позначки в -14 градусів. При цьому після снігопадів в країну повернеться сонячна погода.

Раніше повідомлялося про те, що кліматологи шокували прогнозом погоди на п'ять років. За словами експертів, аномально тепла погода спостерігається в різних країнах. При цьому глобальне потепління далі буде тільки посилюватися.

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