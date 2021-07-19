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Де в Україні зафіксовано найвищий показник рівня бідності: відповідь соціолога

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 14:55
Де в Україні зафіксовано найвищий показник рівня бідності: відповідь соціолога Фото: соціолог Елла Лібанова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Ситуація з рівнем бідності в Україні була кризовою після введення весняного локдауну у 2020 році. Найвищий показник спостерігався у великих містах.

Про це повідомила в інтерв'ю для РБК-Україна директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова.

"З бідністю катастрофа була в II кварталі минулого року. Перший, весняний, локдаун був найжорсткішим: ні у кого не було запасів, ніхто не розумів, як пристосуватися до цього. У III кварталі бідність стала знижуватися", - зазначила соціолог.

За її словами, найбільше постраждав малий і мікробізнес та "підтримку їм практично не надали".

"Мікробізнес і малий бізнес у Києві піднявся вже. Як тільки закінчився перший карантин, відкрилися підприємства сфери обслуговування, і ситуація стала виправлятися досить швидко. А наступні заходи (восени, взимку) вже відбилися набагато менше. Втім, остаточні висновки зробимо тільки тоді, коли буде доступна інформаці", - уточнила Елла Лібанова.

Вона підкреслила, що найсильніше зростання бідності було зафіксовано у великих містах України.

"У великих містах карантин краще дотримувався. У малих містах написано "карантин" - ну, і написано. А в Києві, Одесі, Харкові все-таки стежили за його дотриманням", - додала соціолог.

Нагадаємо, держслужба статистики України назвала кількість українців за межею бідності.

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