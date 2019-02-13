В Україні захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідпоріг

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 4 по 10 лютого на грип та ГРВІ захворіли понад 209 тис. осіб

В Україні захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідеміологічний поріг на 5%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

За минулий тиждень, з 4 по 10 лютого, на грип і ГРВІ захворіли понад 209 тис. осіб. Це на 4,9% більше епідемічного порогу. Найбільше випадків захворюваності зафіксовано у Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Хмельницькій, Сумській, Львівській, Житомирській, Миколаївській, Волинській та Херсонській областях.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 544,2 на 100 тис. населення, що на 4,9% більше епідемічного порогу по Україні. При цьому в МОЗ зазначають, що епідемії грипу немає.

Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 209 493 людини, з них 70,6% діти до 17 років.

Досліджено 108 зразків матеріалів від пацієнтів з підозрою на грип, у 27 випадках визначені РНК вірусів грипу типу А. В Україні спостерігається низька інтенсивність епідемічної активності грипу та ГРВІ та регіональне географічне поширення.

Нагадаємо, 11 лютого повідомлялося, що в Києві спостерігається зниження захворюваності грип та ГРВІ на 1,6%, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення.