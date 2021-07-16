В Україні заблокували фінансову піраміду: вкладники погоріли на 250 млн гривень

В Україні заблокували чергову шахрайську схему інвестицій. За даними слідства, її організатори обдурили вкладників більш ніж на 250 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіберполіцію .

Повідомляється, що шахраї створили фіктивну онлайн-біржу і пропонували вкладникам отримувати 7% прибутку на день від інвестування в криптовалюти. Мінімальна сума для входження в "бізнес" становила 150 000 гривень.

За даними слідства, організатори піраміди створили додаток-клон електронної біржі, яка займається продажем криптовалюти. Але коли вкладники намагалися повернути свої гроші, їм говорили, що така можливість відсутня, і надалі блокували вкладників.

"Встановлено, що таким чином зловмисники привласнили понад чверть мільярда гривень громадян", - йдеться в повідомленні.

Поліція провела обшуки в Черкасах та Хмельницькій області у фігурантів справи, вилучила мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки, "чорнові" записи, гроші, а також зброю.

Відкрито кримінальну справу за ч.3 ст. 190 (шахрайство). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.