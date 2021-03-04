В Україні взялися за реформування села. Хочуть "вдихнути нове життя"

Президент Володимир Зеленський сьогодні зібрав нараду з представниками Кабміну щодо реформування українського села. Глава держави анонсував понад тисячу проектів для розвитку сіл України.

Про це повідомляє Офіс президента .

На нараді обговорювали реалізацію програми "Нове село", в рамках якої планується будівництво в селах так званих "Центрів тяжіння" за прикладом сервісних зон у Щасті та Новотроїцькому.

В "Центрах тяжіння" будуть працювати Центри надання адмінпослуг, відділення пошти, аптека з програмою "Доступні ліки", опорні пункти поліції, магазини, сервісні центри, пожежні пункти, медичні центри та інша важлива інфраструктура.

До реалізації програми хочуть долучити бізнес, щоб не витрачати бюджетні кошти. Як розповіли в ОП, для бізнесу, який братиме участь у реалізації понад 1000 окремих проектів, будуть проведені прозорі конкурси.

"Перші проекти "Нове село" мають бути втілені на прифронтових територіях, а потім - по всій Україні. Ми маємо вдихнути нове життя в українське село", - заявив Зеленський.

Глава держави також додав, що до програми включений розвиток агропромислового комплексу, оскільки одними лише сервісними послугами неможливо вивести село на якісно новий рівень розвитку.

Офіс президента та Кабмін домовилися створити координаційну раду, яка слідкуватиме за реалізацією цієї програми.