ru ua
Ср, 23 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні запроваджено щоденний контроль цін на продукти, паливо та ліки

Новость на русском →
Київ, Середа 23 березня 2022 05:45
В Україні запроваджено щоденний контроль цін на продукти, паливо та ліки Продукти в магазині (Фото: agropolit.com)
Автор: Константин Широкун

Держпродспоживслужба ввела щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари, серед яких найпоширеніші харчові продукти, пальне, лікарські засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Госпотребслужбы.

"З метою оперативного реагування та забезпечення контролю встановлення суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі цін на такі товари Держпродслужба запровадила щоденний моніторинг", - йдеться у повідомленні.

До переліку основних товарів увійшло близько 30 видів продукції, серед яких – хліб, макаронні вироби, м'ясо, цукор, рослинна олія, деякі овочі, молочні продукти. У список також включені паливо для транспорту і деякі лікарські засоби. З повним переліком товарів можна ознайомитися за посилання.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 28-й день війни читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Гарантії та переговори. Що стоїть за словами Зеленського про можливий референдум
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Гарантії та переговори. Що стоїть за словами Зеленського про можливий референдум