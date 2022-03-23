В Україні запроваджено щоденний контроль цін на продукти, паливо та ліки
Держпродспоживслужба ввела щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари, серед яких найпоширеніші харчові продукти, пальне, лікарські засоби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Госпотребслужбы.
"З метою оперативного реагування та забезпечення контролю встановлення суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі цін на такі товари Держпродслужба запровадила щоденний моніторинг", - йдеться у повідомленні.
До переліку основних товарів увійшло близько 30 видів продукції, серед яких – хліб, макаронні вироби, м'ясо, цукор, рослинна олія, деякі овочі, молочні продукти. У список також включені паливо для транспорту і деякі лікарські засоби. З повним переліком товарів можна ознайомитися за посилання.
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