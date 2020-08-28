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В Україні вперше перенесенням трамвайних шляхів займеться приватна будівельна компанія

Одеса, П'ятниця 28 серпня 2020 15:57
В Україні вперше перенесенням трамвайних шляхів займеться приватна будівельна компанія
Фото: перенесення трамвайних шляхів в Одесі (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Роботи проводяться в Одесі коштом забудовника житлового комплексу

В Одесі розпочалися масштабні роботи з будівництва нового розворотного кільця кінцевої зупинки трамваю на 16-й станції Великого Фонтану. Вперше роботи буде проводити приватна компанія.

Про це заявив керівник компанії Odecom Development Олег Невзоров, коментуючи хід робіт.

Наголошується, що на час будівництва припинив роботу маршрут №19, який ходить від 16-ї станції на Дачу Ковалевського.

З 1 серпня також скорочений маршрут трамваю №18, він з'єднує Куликове поле і 16 станції Великого Фонтану. А поки відсутня трамвайне сполучення між 11-ю і 16-ю станціями, запущений автобусний маршрут №18-к: від 11-ї станції Великого Фонтану до 16-ї станції Великого Фонтану з перевезенням всіх пільгових категорій громадян, передбачених чинним законодавством України.

Роботи проводяться коштом забудовника житлового комплексу "Аквамарин".

Як зазначає Невзоров, оскільки роботи такого плану ведуться вперше в країні, довелося витратити майже два з половиною роки на узгодження та підготовку технічної документації.

Слід зазначити, що ЖК "Аквамарин" є одним із проектів компанії Odecom Development, яка займається створенням об'єктів нерухомості від їх проектування до введення в експлуатацію та подальшого обслуговування. Також компанія займається реанімацією довгобудів.

"Ми будуємо житловий комплекс бізнес-класу, розташований у мальовничому куточку Одеси, поблизу від моря. Тут немає галасливої міської суєти і швидкісних автомагістралей. Це в буквальному сенсі територія спокою, здорового способу життя та абсолютного комфорту. Саме комфортне проживання не лише жителів нашого комплексу, але і всього району стало причиною будівництва нового розворотного кільця з застосуванням сучасних інженерних технологій", - розповідає Олег Невзоров.

Він також зазначає, що трамвай буде ходити по новому полотна, розташованого на шумо - і вібропоглинаючій подушці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках проекту буде побудована нова тягова підстанція, диспетчерська та нова зупинка громадського транспорту.

Загальна вартість робіт становить понад 30 мільйонів гривень. Фінансує роботи РК "Аквамарин". Після реконструкції кільце буде повністю огинати весь житловий комплекс.

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