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В Україні відновлять конкурси для держслужбовців: як це відбуватиметься

Новость на русском → Україна, Середа 17 лютого 2021 11:05
В Україні відновлять конкурси для держслужбовців: як це відбуватиметься Фото: держслужбовець (freepik)
Автор: Юлія Струк

В Україні відновлять конкурси для держслужбовців. Це відбудеться протягом півроку з дня набрання чинності відповідного закону.

Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань державної служби.

Парламент вчора схвалив відповідний проект закону №4531 в другому читанні.

Отже, конкурси для категорій "А", "Б" та "В" оголосять протягом 6 місяців з дня набрання чинності цього закону. Термін дії контрактів при цьому складатиме 9 місяців.

"Термін проведення конкурсів в шість місяців для всіх категорій - оптимальний. Адже важливо не просто провести конкурси, а провести їх якісно. До речі, така позиція щодо строків підтримана в рамках Політичного діалогу зі Стороною ЄС", - зазначила голова НАДС Наталія Алюшина.

Конкурси будуть проводити в тій же черговості, що і добори на посади державної служби. Це означає, що в першу чергу конкурси буде оголошено на ті вакансії, призначення на які відбулося у квітні минулого року.

Закон унеможливив звільнення державних службовців категорії "А" за політично вмотивованими рішеннями.

Документ виключив повторне проходження спеціальної перевірки державними службовцями, які призначаються не пізніше наступного робочого дня після припинення дії контракту про проходження ними держслужби на період дії карантину.

Нагадаємо, вчора Рада відновила конкурси на зайняття посад державних службовців.

Цим законом парламент також анулював урізання повноважень виконуючих обов'язки міністрів.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого парламент схвалив цей закон в першому читанні.

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