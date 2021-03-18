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В Україні більше тисячі людей захворіли COVID повторно

Новость на русском → Україна, Четвер 18 березня 2021 12:59
В Україні більше тисячі людей захворіли COVID повторно Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні з початку пандемії у 1360 осіб зафіксували повторне захворювання COVID-19. При цьому в Міністерстві охорони здоров'я немає даних про те, чи був причиною повторних заражень той же штам вірусу або новий.

Про це під час прес-конференції заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я України Роман Родина.

За його словами, такі дані представили обласні лабораторні центри.

"Ми зібрали інформацію про людей, які перехворіли один раз і були внесені в електронну систему епіднагляду як одужали, і потім через деякий час знову був поставлений діагноз COVID-19. Станом на позавчора, тобто на 16 число, людей 1360", - сказав Родина.

Він додав, що якщо людина перехворіла COVID, то немає гарантій того, що він не захворіє повторно.

"Антитіла... тримаються, за різними даними, від 2 до 4 місяців... Якщо людина говорить, що у нього є антитіла - це не означає, що він абсолютно захищена тут і зараз", - заявив Родина.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомляли, що у 10% населення планети є антитіла до COVID.

Нагадаємо, в Україні за вчора підтвердили понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу. Це максимум з початку року. Всього в країні з початку пандемії заразилися понад 1,5 млн осіб.

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