В Україні всі центри вакцинації закриють на два дні: названо дати
Фото: в Україні закриють центри вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні закриють всі центри вакцинації від коронавірусу. Це буде 1 та 2 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг заступниці міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.
Разом з тим, вона повідомила, що в інші дні центри будуть працювати за звичайним графіком.
"1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими", - заявила Карчевич.
Зазначимо, що 1 січня в Україні святкують Новий рік.
Знайти центри вакцинації можна за цим посиланням.