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В Україні всі центри вакцинації закриють на два дні: названо дати

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Київ, Середа 22 грудня 2021 11:12
В Україні всі центри вакцинації закриють на два дні: названо дати Фото: в Україні закриють центри вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні закриють всі центри вакцинації від коронавірусу. Це буде 1 та 2 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг заступниці міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

Разом з тим, вона повідомила, що в інші дні центри будуть працювати за звичайним графіком.

"1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими", - заявила Карчевич.

Зазначимо, що 1 січня в Україні святкують Новий рік.

Знайти центри вакцинації можна за цим посиланням.

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