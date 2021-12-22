В Україні всі центри вакцинації закриють на два дні: названо дати

В Україні закриють всі центри вакцинації від коронавірусу. Це буде 1 та 2 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг заступниці міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

Разом з тим, вона повідомила, що в інші дні центри будуть працювати за звичайним графіком.

"1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими", - заявила Карчевич.

Зазначимо, що 1 січня в Україні святкують Новий рік.

Знайти центри вакцинації можна за цим посиланням.