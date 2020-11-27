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В Україні створили сервіс для відстеження місць поховання українських емігрантів

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 13:17
В Україні створили сервіс для відстеження місць поховання українських емігрантів
Фото: меморіал загиблим (necropolis.uinp.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство закордонних справ України та Український інститут національної пам'яті (УІНП) створили онлайн-сервіс з допомогою якого можна відстежити місця поховань українських емігрантів. У загальному доступі знаходиться 2645 поховань української політичної та мистецької еліти на 287 кладовищах по всьому світу.

Про це повідомляє прес-службі МЗС України.

Ресурс розташований за адресою necropolis.uinp.gov.ua. На ньому користувачі можуть знайти інформацію про могилу певної людини за ім'ям та прізвищем, датою або місцем народження або смерті. Також можна подивитися розташування могил або певного цвинтаря на карті. При цьому кожній персоналії на сайті присвячена окрема сторінка.

"Онлайн платформа буде сприяти відродженню історичної пам'яті української нації, і тримати актуальної інформації про об'єкти, які потребують догляду та благоустрою", - додали в МЗС.

Раніше РБК-Україна писало, що меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" ініціюють зведення меморіальної синагоги в 2021 році.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський закликав Польщу відновити легальну могилу воїнів Української повстанської армії (УПА) біля села Верхрати.

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