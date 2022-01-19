В Україні скоротили строк дії COVID-сертифікатів

Кабінет міністрів скоротив строк дії COVID-сертифікату після двох доз вакцини з 365 до 270 днів. Сертифікати після бустерної дози також будуть діяти 270 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 19 січня, яке транслювалося в Youtube .

"Тепер всі, хто вакцинувався бустером, третьою (дозою), відразу термін дії сертифіката, який генерується в "Дії", буде продовжений на 270 днів, 9 місяців", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні уряду.

Документом оновлюється порядок формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від СОVID-19, встановлюється строк чинності СОVID -сертифікатів на рівні 270 днів, визначається порядок формування та використання СОVID-сертифікатів на підставі бустерної дози.

"Установити, що сертифікати, що підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на підставі медичних записів про вакцинацію від зазначеної хвороби з урахуванням бустерної дози формуються з моменту технічної можливості", - йдеться в документі.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, країни Європейського Союзу почали скорочувати строк чинності СОVID -сертифікатів до 270 днів. Зокрема, це Ліхтеншейн, Німеччина, Литва, Латвія, Австрія, Чехія. Решта держав, виходячи з динаміки, також найближчим часом прийме зазначений строк, який за спостереженнями є клінічно виправданий.

"Отже, для належної взаємодії із довірчою мережею Європейського Союзу та з урахуванням результатів спостережень щодо періоду дієвості вакцин, Україні також доцільно застосувати зазначений строк", - йдеться в документі.

Крім того, в Україні як і в більшості інших країн почалася вакцинація бустерною дозою. Тому є необхідність визначити порядок формування та використання СОVID-сертифікатів на підставі бустерної дози.