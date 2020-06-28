В Україні сьогодні святкують День Конституції

Фото: День Конституції в Україні (УНІАН)

Основний закон України було прийнято о 9:18 ранку 28 червня 1996 року

У неділю, 28 червня, в Україні святкують День Конституції. Цей день в країні є офіційним вихідним.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Через пандемію в нашій країні вперше в історії були скасовані урочисті і масові заходи з нагоди Дня Конституції.

Основний закон України було прийнято о 9.18 ранку 28 червня 1996 року. За нього віддали голоси 315 народних депутатів (при 300 необхідних), і голосували вони окремо за кожну статтю. Для цього Рада була змушена безперервно пропрацювати 24 години.

З усіх пострадянських республік, Україна прийняла Конституцію останньою. Захід назвав її однією з найдемократичніших у світі.

Президент Володимир Зеленський привітав українців з цим святом.

Що для мене берегти Україну? Відповідь проста – це берегти кожного українця. І саме конституційні права громадянина є підказкою, як це робити. Ми маємо навчитись поважати права одне одного. Розуміти, що коло твоїх прав не може посягати на права іншої людини. Поважати закон, а не змагатися у кмітливості, як можна його обійти. Опубліковано Володимиром Зеленським Субота, 27 червня 2020 р.

28 червня - державне свято і офіційний вихідний в Україні. Це єдине свято, яке закріплене в самій Конституції, яка складається з 15 розділів і 161 статті.

Починаючи з Леоніда Кучми кожний президент хотів змінити Конституцію.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на День Конституції, максимальна температура сягатиме +32 градусів.

Також раніше повідомлялось, що банківська система та поштові відділення у святкові дні з нагоди Дня Конституції 28 червня будуть працювати за особливим графіком.

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Автор: Анастасия Рокитна