В Україні сьогодні святкують День Конституції

Основний закон України було прийнято о 9:18 ранку 28 червня 1996 року
У неділю, 28 червня, в Україні святкують День Конституції. Цей день в країні є офіційним вихідним.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Через пандемію в нашій країні вперше в історії були скасовані урочисті і масові заходи з нагоди Дня Конституції.
Основний закон України було прийнято о 9.18 ранку 28 червня 1996 року. За нього віддали голоси 315 народних депутатів (при 300 необхідних), і голосували вони окремо за кожну статтю. Для цього Рада була змушена безперервно пропрацювати 24 години.
З усіх пострадянських республік, Україна прийняла Конституцію останньою. Захід назвав її однією з найдемократичніших у світі.
Президент Володимир Зеленський привітав українців з цим святом.
Що для мене берегти Україну? Відповідь проста – це берегти кожного українця. І саме конституційні права громадянина є підказкою, як це робити. Ми маємо навчитись поважати права одне одного. Розуміти, що коло твоїх прав не може посягати на права іншої людини. Поважати закон, а не змагатися у кмітливості, як можна його обійти.Опубліковано Володимиром Зеленським Субота, 27 червня 2020 р.
28 червня - державне свято і офіційний вихідний в Україні. Це єдине свято, яке закріплене в самій Конституції, яка складається з 15 розділів і 161 статті.
Починаючи з Леоніда Кучми кожний президент хотів змінити Конституцію.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на День Конституції, максимальна температура сягатиме +32 градусів.
Також раніше повідомлялось, що банківська система та поштові відділення у святкові дні з нагоди Дня Конституції 28 червня будуть працювати за особливим графіком.
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Автор: Анастасия Рокитна