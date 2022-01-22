ru ua
Сб, 22 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні розробляють новий месенджер для військових: що відомо

Новость на русском →
Київ, Субота 22 січня 2022 11:41
В Україні розробляють новий месенджер для військових: що відомо Фото: в Україні розробляють новий месенджер для військових (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Фахівцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України ведуться розробки месенджера для військових. Новий додаток буде носити назву "Розмова".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на на інтерв'ю Forbes голови відомства Юрія Щиголя.

Спочатку месенджер перевірять на рівень захищеності, а потім вирішать, чи пропонувати військовим.

"Зараз команда Держспецзв'язку, наприклад, тестує власний месенджер - "Розмова". Його зробили своїми силами програмісти з різних регіонів", - повідомив Щиголь.

За його словами, не можна говорити про захищеність будь-яких додатків, адже обробка інформації означає, що вона десь зберігається певний час.

"Якщо ти носій держтаємниці і у тебе є певні знання і навички, потрібно себе обмежити у використанні додатків", - зазначив він.

Зараз українським військовим пропонують користуватися швейцарською програмою Threema, цей месенджер використовує швейцарська армія. Він відповідає нормам Європейського Союзу щодо збереження даних.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня була здійснена найбільша за чотири роки кібератака на Україну, вона "поклала" ряд урядових сайтів, а також портал державних послуг "Дія".

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
NEWS
"Ковідну тисячу" на ліки. Хто з наступного тижня зможе скористатися
"Ковідну тисячу" на ліки. Хто з наступного тижня зможе скористатися
DAILY
Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі