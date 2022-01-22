В Україні розробляють новий месенджер для військових: що відомо

Фахівцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України ведуться розробки месенджера для військових. Новий додаток буде носити назву "Розмова".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на на інтерв'ю Forbes голови відомства Юрія Щиголя.

Спочатку месенджер перевірять на рівень захищеності, а потім вирішать, чи пропонувати військовим.

"Зараз команда Держспецзв'язку, наприклад, тестує власний месенджер - "Розмова". Його зробили своїми силами програмісти з різних регіонів", - повідомив Щиголь.

За його словами, не можна говорити про захищеність будь-яких додатків, адже обробка інформації означає, що вона десь зберігається певний час.

"Якщо ти носій держтаємниці і у тебе є певні знання і навички, потрібно себе обмежити у використанні додатків", - зазначив він.

Зараз українським військовим пропонують користуватися швейцарською програмою Threema, цей месенджер використовує швейцарська армія. Він відповідає нормам Європейського Союзу щодо збереження даних.