В Україні розробляють новий месенджер для військових: що відомо
Фахівцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України ведуться розробки месенджера для військових. Новий додаток буде носити назву "Розмова".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на на інтерв'ю Forbes голови відомства Юрія Щиголя.
Спочатку месенджер перевірять на рівень захищеності, а потім вирішать, чи пропонувати військовим.
"Зараз команда Держспецзв'язку, наприклад, тестує власний месенджер - "Розмова". Його зробили своїми силами програмісти з різних регіонів", - повідомив Щиголь.
За його словами, не можна говорити про захищеність будь-яких додатків, адже обробка інформації означає, що вона десь зберігається певний час.
"Якщо ти носій держтаємниці і у тебе є певні знання і навички, потрібно себе обмежити у використанні додатків", - зазначив він.
Зараз українським військовим пропонують користуватися швейцарською програмою Threema, цей месенджер використовує швейцарська армія. Він відповідає нормам Європейського Союзу щодо збереження даних.
Нагадаємо, в ніч на 14 січня була здійснена найбільша за чотири роки кібератака на Україну, вона "поклала" ряд урядових сайтів, а також портал державних послуг "Дія".