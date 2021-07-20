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В Україні може з'явитися відеофіксація техогляду транспорту

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Київ, Вівторок 20 липня 2021 22:05
В Україні може з'явитися відеофіксація техогляду транспорту Фото: в Україні може з'явитися відеофіксація техогляду транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство внутрішніх справ може запропонувати оновити процес технічного огляду транспортних засобів. Обов’язковий технічний контроль може супроводжуватись відеофіксацією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови на сайті МВС.

Згідно з документом, МВС пропонує запровадження обов’язкової відеофіксації під час ОТК. Зокрема, після позитивного результату контролю транспорту, його власник отримає протокол перевірки.

"Крім того, проєкт постанови забезпечить підвищення рівня об’єктивності і прозорості під час проходження обов’язкового технічного контролю транспортних засобів шляхом запровадження відеофіксації процесу перевірки технічного стану транспортного засобу", - зазначається у тексті проєкту.

Варто відзначити, що після напрацювання постанови проєкту, МВС винесе документ на розгляд Кабінету міністрів України.

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