В Україні може з'явитися відеофіксація техогляду транспорту
Міністерство внутрішніх справ може запропонувати оновити процес технічного огляду транспортних засобів. Обов’язковий технічний контроль може супроводжуватись відеофіксацією.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови на сайті МВС.
Згідно з документом, МВС пропонує запровадження обов’язкової відеофіксації під час ОТК. Зокрема, після позитивного результату контролю транспорту, його власник отримає протокол перевірки.
"Крім того, проєкт постанови забезпечить підвищення рівня об’єктивності і прозорості під час проходження обов’язкового технічного контролю транспортних засобів шляхом запровадження відеофіксації процесу перевірки технічного стану транспортного засобу", - зазначається у тексті проєкту.
Варто відзначити, що після напрацювання постанови проєкту, МВС винесе документ на розгляд Кабінету міністрів України.