ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні з'явився рейтинг корпоративної стійкості компаній Sustainable Ukraine

Новини » Економіка    23.10.2019 - 09:00
В Україні з'явився рейтинг корпоративної стійкості компаній Sustainable Ukraine
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Рейтинг складається на основі провідних міжнародних практик

В Україні з'явився перший професійний рейтинг корпоративної стійкості українських компаній Sustainable Ukraine. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний прес-реліз.

Як повідомляється, рейтинг складається на основі провідних міжнародних практик з фокусом на їх інвестиційну привабливість.

За словами організаторів, Sustainable Ukraine надає єдину систему ESG-координат для оцінки і порівняння якості корпоративного управління в компаніях, а також їх здатності надавати позитивний вплив на суспільство, управляти нефінансовими ризиками і можливостями, а також забезпечувати свій сталий розвиток. Крім того, аналіз результатів рейтингу дозволить спрогнозувати вектор стійкого розвитку всього української бізнес-середовища і країни в цілому.

У рейтингу будуть представлені компанії, що входять в число 250 найбільших платників податків України. Вони будуть оцінюватися за 4 сферами: фінансово-економічною, екологічною, соціальною та сферою корпоративного управління.

Засновник компанії Premier Business Consulting & Communications, ініціатор проекту Sustainable Ukraine Ростислав Курінько підкреслив, що на основі провідних міжнародних методик сформовано перелік ключових сфер для аналізу, які дозволяють комплексно оцінити якість корпоративного управління в компаніях, їх можливість керувати своїми нефінансовими ризиками і можливостями, здійснювати вплив на соціальне та навколишнє середовище

"Іншими словами, області, що виходять за межі традиційної фінансово-економічної оцінки. У свою чергу, це дозволить зробити комплексні висновки про характеристики компанії, які сьогодні широко користуються попитом у міжнародного інвестиційного співтовариства", - пояснив Курінько.

За його словами, рейтинг має створити передумови для сталого розвитку України, зростання конкурентоспроможності та привабливості соціально відповідальної ділової поведінки і, в свою чергу, побудови суспільства якісно нового зразка.

"Наша мета – створити ефективний і дієвий інструмент щорічної оцінки сталого розвитку українських компаній на основі провідних міжнародних практик. Рейтинг повинен стимулювати позитивні зміни в бізнес-середовищі, через нього – у всій країні, а також надати можливості і нові ринкові інструменти заохочення відповідальної ділової практики, які допоможуть компаніям вибрати шлях сталого розвитку", – додав Курінько.

Як відомо, Premier Business Consulting & Communications – спеціалізована українська компанія, що надає ефективні рішення в сфері корпоративного розвитку та взаємодії з інвестиційним співтовариством з допомогою інструментів сталого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності. Компанія має великий досвід реалізації комплексних проектів як в Україні, так і за кордоном.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба планує скоротити кількість перевірок бізнесу і судових позовів.

Credit Suisse назвав країни з найбильш багатим населенням Набув чинності закон про захист бізнесу
Новини України бизнесрейтинг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся