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В Україні поки немає циркуляції вірусів грипу

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Київ, Середа 20 жовтня 2021 14:53
В Україні поки немає циркуляції вірусів грипу Фото: ГРВІ та коронавірус поки витісняють віруси грипу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Станом на другу половину жовтня в Україні досі немає циркуляції вірусів грипу. Поки фіксується висока захворюваність на ГРВІ, включаючи коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я.

Повідомляється, що з 11 по 17 жовтня 2021 року в Україні на ГРВІ, включаючи COVID-19, захворіли 238 493 особи, з них 42,1% - діти віком до 17 років.

"Циркуляції вірусів грипу не зареєстровано", - йдеться в повідомленні.

Інтенсивний показник захворюваності становить 630,9 на 100 000 населення, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу. Низький рівень активності зберігається в Київській, Полтавській, Вінницькій, Закарпатській та Львівській областях та Києві.

В Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій, Харківській, Чернівецькій та Чернігівській областях показники захворюваності на ГРВІ відповідають середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

У Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Волинській, Черкаській, Тернопільській та Херсонській областях перевищення епідемічного порогу свідчить про високий рівень, а в Донецькій області спостерігається дуже високий рівень інтенсивності епідемічного процесу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може отримати "безпрецедентну кількість" вакцини від грипу.

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