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В Україні друковані ЗМІ будуть виходити державною мовою: коли почне діяти закон

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Київ, Вівторок 11 січня 2022 13:09
В Україні друковані ЗМІ будуть виходити державною мовою: коли почне діяти закон Фото: в Україні з 16 січня друковані ЗМІ мають видавати державною мовою (freepik)
Автор: Анастасія Рокитна

Вкінці тижня набуває чинності стаття 25 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Вона регламентує використання державної мови у сфері друкованих засобів масової інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Урядовий портал".

Що зміниться:

  • преса в Україні має видаватися українською мовою. Може виходити й іншомовна версія видання, але усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.
  • розповсюдження за передплатою друкованих засобів масової інформації, виданих мовами, іншими ніж державна, допускається за умови забезпечення їх засновниками можливості передплати в Україні такого самого видання державною мовою.
  • засновники зобов’язані виготовляти, публікувати і доставляти обов’язковий примірник документів (номери (випуски) друкованих засобів масової інформації) державною мовою у порядку, визначеному законом.
  • у кожному місці розповсюдження преси друковані засоби масової інформації державною мовою мають становити не менше 50% назв друкованих засобів масової інформації, що розповсюджуються в цьому місці.

Ці вимоги не поширюються на видання мовами Європейського Союзу й кримськотатарською мовою та - до липня 2024 року - на місцеву пресу.

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