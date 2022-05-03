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В Україні очікується врожай зернових на рівні 65% минулорічного, - експерт

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Київ, Вівторок 03 травня 2022 05:50
В Україні очікується врожай зернових на рівні 65% минулорічного, - експерт Посівна кампанія (Фото: agropolit.com)
Автор: Константин Широкун

У 2022 році українські аграрії очікують урожай на рівні 65% торішнього. Це пояснюється тим, що вони змогли провести весняно-польові роботи всього на 70% площ в порівнянні з 2021 роком. Про це повідомив економіст Олег Пендзин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Вільних обсягів продовольства у світі немає. Якщо Україна не вивезла що-небудь на наші традиційні ринки, то на тих територіях продовольство фізично не з'явиться. Там будуть просто рости стрімко ціни на зернові", - додав експерт.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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