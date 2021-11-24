В Україні очікується різке зростання "сірого" імпорту на ринку електроніки

Обсяг "сірого" імпорту в Україні зменшився, але не за рахунок дій влади, а через коронакризу. Якщо найближчим часом не вжити жодних кроків щодо врегулювання цієї проблеми, то варто чекати на різкий стрибок показників "сірого" імпорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки прес-конференції "Ринок електроніки в умовах COVID-19: обсяги ринку, рівень "сірості", очікування".

Експерти підкреслили, що ринок електроніки в пандемію зростає. Причому найбільше в цей період мали попит комп'ютери та ноутбуки.

"Це пов'язано з переходом на віддалену роботу. Також зростали товари для дому, дрібна побутова техніка, пилотяги", - пояснила причини зростання купівельного попиту саме в цьому сегменті консультант GfK Тетяна Ситник.

За її словами, через ринкову ситуацію та обмеження руху через кордон частина "сірого" імпорту зменшилася. Якщо 2019 року "сірий" імпорт становив 23% (близько 20 млрд грн), то 2020 року - цей показник знизився до 16% (18 млрд грн).

"Хоча є категорії, які є антилідерами щодо "сірого" імпорту - аксесуари та фототехніка", - додала Ситник.

Причому обсяг "сірого" імпорту зменшився, але не коштом дій влади, а коштом COVID-19. Консультант GfK уточнила, що всі причини зменшення "сірого" імпорту більш ситуативні та тимчасові.

"Тому залишаються дуже сильні побоювання, що через не вирішення проблеми слабкого контролю з боку держорганів у разі зростання попиту відбудеться відновлення частини "сірого" імпорту та повернення її на рівень, наприклад, 2019 року", - наголосила Ситник.

Своєю чергою, керівник юридичного департаменту ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані" Євген Школа підтвердив, що тенденція зменшення "сірого" імпорту справді відбувається, але є перекіс у бік збільшення преміальних товарів.

"Якщо говорити про найбільш масовий канал збуту неофіційних товарів - це інтернет, то ми сподіваємося, що держава зверне увагу на це, тому що ринок досить високий - 18 млрд грн, це великі гроші. По-друге, це використання методів ринкового нагляду до всіх гравцям ринку. Якщо буде певне регулювання діяльності інтернет-магазинів, всі гравці будуть ідентифіковані, відповідно ринковий нагляд може більше забезпечити перевірку та відповідність товарів умовам технічних регламентів", - констатував він.

Генеральний директор Асоціації "Українські імпортери побутової електроніки" Софія Арасланова нагадала, що компанія Apple відкрила офіційне представництво в Україні та завезла нову модель 13 iPhone у розмірі партії понад 7 млн доларів.

"Можливо, це була реакція на тимчасове звуження обсягів "сірого" ринку. Звичайно ж, безумовно, пандемія вплинула на ринок загалом та окремо на схеми завезення нелегального імпорту в Україну", - уточнила вона.

Арасланова додала, що на внутрішньому ринку безперешкодно реалізуються товари імпортного виробництва. І щоб знизити обсяги товарної контрабанди, треба розуміти весь шлях, який проходить цей товар від кордону до кінцевого споживача. І, за її словами, тоді стає зрозумілим, що можливість збуту таких товарів стимулює їхнє ввезення.

"54% вважають однією з причин тінізації ринку легкість збуту "сірого" імпорту всередині країни, і ще 56% - можливість заробляти підвищену маржу шляхом несплати податків, - сказала Софія Арасланова. - Наш ринок сподівається, що важливі та ефективні норми, оцінені ринком, не будуть відстрочені і не будуть скасовані найближчим часом. Зокрема - програмні РРО, які підтримують 70% ринку, 100% штраф за невидачу фіскального чека в нашій галузі, де він є обов'язковим з 2017 року, зобов'язання вказувати торгову марку при декларуванні техніки на митниці та повноцінна реформа митниці. І ми сподіваємося, що зміни на нашому ринку відбудуться саме завдяки зусиллям влади, і ми не будемо схильні просто до ситуативного впливу обмежень і якихось складнощів у торгівлі".

Учасники ринку очікують на повномасштабну реформу митних органів та контроль збуту товарів усередині країни. Серед ініціатив боротьби із "сірим" імпортом більше підтримують ініціативи щодо розширення використання РРО та фіскалізації.

Усі експерти зійшлися на думці, що якщо держава не здійснить реальних кроків щодо контролю за "сірим" імпортом, то після виходу з пандемічних умов неминуче станеться вибухове зростання нелегального імпорту.