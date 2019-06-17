ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні очікується підйом рівня води в річках

Новини » Суспільство    17.06.2019 - 09:24
В Україні очікується підйом рівня води в річках
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В Одеській області можливе підтоплення ділянок міста Вилкове

В Україні у понеділок, 17 червня, в річках Львівської, Закарпатської та Одеської областей очікується підйом рівня води, який може призвести до підтоплення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, у понеділок на українській ділянці Дунаю поблизу Вилкового в Одеській області рівень води збережеться на небезпечній відмітці 155-160 см, що призведе до підтоплення низинних ділянок міста.

Також підйом рівня води очікується на річках басейну Сяну та Дністра у Львівській області. В результаті формування локальних дощових паводків вода в річках підніметься на 0,2 - 1,2 м. Негативних наслідків не очікується.

Зазначається, що в результаті сильних злив підвищення рівня води на 0,5 - 1,0 м очікується на малих водотоках та верхів'ях річок в Закарпатській області. Підйом рівня води не призведе до підтоплень чи інших негативних наслідків.

"При зливових дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення локальних селевих потокiв", - додали рятувальники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсонській області внаслідок інтенсивних опадів було підтоплено 252 домогосподарства, серед яких 69 житлових будинків у селі Нова Маячка Олешківського району.

У Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря ДСНС заперечує масову загибель фауни після витоку хімікатів
Новини України ДСНСподтоплениерека
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся