В Україні очікується підйом рівня води в річках

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В Одеській області можливе підтоплення ділянок міста Вилкове

В Україні у понеділок, 17 червня, в річках Львівської, Закарпатської та Одеської областей очікується підйом рівня води, який може призвести до підтоплення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, у понеділок на українській ділянці Дунаю поблизу Вилкового в Одеській області рівень води збережеться на небезпечній відмітці 155-160 см, що призведе до підтоплення низинних ділянок міста.

Також підйом рівня води очікується на річках басейну Сяну та Дністра у Львівській області. В результаті формування локальних дощових паводків вода в річках підніметься на 0,2 - 1,2 м. Негативних наслідків не очікується.

Зазначається, що в результаті сильних злив підвищення рівня води на 0,5 - 1,0 м очікується на малих водотоках та верхів'ях річок в Закарпатській області. Підйом рівня води не призведе до підтоплень чи інших негативних наслідків.

"При зливових дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення локальних селевих потокiв", - додали рятувальники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсонській області внаслідок інтенсивних опадів було підтоплено 252 домогосподарства, серед яких 69 житлових будинків у селі Нова Маячка Олешківського району.