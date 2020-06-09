В Україні визначили кращі монети року

Фото: Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України (прес-служба НБУ)

В одній з номінацій перемогла монета на честь томосу

Визначено переможців конкурсу "Краща монета року України" за 2019 рік. представники Національного банку України, Національної академії наук України, Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, національних музеїв, експерти з образотворчого мистецтва і нумізматики назвали переможців.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У номінації "Краща монета року" перемогу присуджено набору із чотирьох пам’ятних монет "Пектораль" (срібло, номіналом кожної монети 10 гривень).

У номінації "Краще розкриття теми" - пам’ятній монеті "Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України" (нейзильбер, номінал монети 5 гривень).

Краща монета України за 2019 рік Маємо переможців конкурсу “Краща монета року України” за 2019 рік! У номінації “Краща монета року” перемогу присуджено набору із чотирьох пам’ятних монет “Пектораль” (срібло, номіналом кожної монети 10 гривень). Автори ескізів цих монет-переможниць – художниця Наталія Фандікова. Скульптори – Анатолій Демяненко та Володимир Дем’яненко. Програмне моделювання здійснив Віталій Андріянов. У номінації “Краще розкриття теми” – пам’ятній монеті “Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України” (нейзильбер, номінал монети 5 гривень). Автори ескізів цієї монети – художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук. Скульптори – Святослав Іваненко та Володимир Дем’яненко. Вітаємо художників, скульпторів та усіх фахівців, які працювали над створенням цих монет! Опубліковано Національний банк України Вівторок, 9 червня 2020 р.

Нагадаємо, конкурс "Краща монета року України" проводиться щорічно з 2005 року і відбувається у два етапи. Перший етап конкурсу, протягом якого проголосувало більше двох тисяч осіб, тривав з 3 лютого до 6 квітня цього року.

Відзначимо, в травні минулого року були підбиті підсумки конкурсу "Краща монета року України" за 2018 рік.

Перемогу у номінаціях "Краща монета року" та "Краще розкриття теми" присуджено пам’ятним монетам набору "До 100-річчя Національної академії наук України": "Ера миру", "Ера змін", "Ера технологій", "Людина, час, простір" (срібло, номінал кожної монети 5 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України випустив 25 березня 2019 року пам’ятні монети "Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України".

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Автор: Олександр Білоус