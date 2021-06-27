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По Україні оголосили штормове попередження. В Карпатах - загрозу паводків

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Неділя 27 червня 2021 09:08
По Україні оголосили штормове попередження. В Карпатах - загрозу паводків Фото: в Україні оголосили штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні в Україні очікується ускладнення погодніх умов. У половині областей оголосили штормове попередження, а у Карпатах - загрозу селевих потоків (паводків).

Про це попереджають у прес-службі ДСНС.

Так, 27 червня у північних, центральних та південних областях місцями очікуються сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У зв’язку опадами, впродовж 27 червня на річках Карпатського регіону очікуються підйоми рівнів води на 0,3-1,3 метрів над рівнями на 8:25, без негативних наслідків.

В місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку з пiдтопленням понижених мiсць, в гiрських районах iснує загроза сходу селевих потоків (І рiвень небезпеки - жовтий).

Нагадаємо, станом на ранок 27 червня, в Україні через негоду знеструмлені 393 населені пункти. Відключення електропостачання сталося в восьми областях.

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