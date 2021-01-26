ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні через негоду створили штаб з ліквідації наслідків НС на дорогах

Київ, Вівторок 26 січня 2021 20:04
В Україні через негоду створили штаб з ліквідації наслідків НС на дорогах
Фото: засніжена дорога (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

"Укравтодор" через негоду створив штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах державного значення. Цей штаб працюватиме цілодобово.

Про це агентство повідомило на сторінці у Facebook.

У найближчі дві доби на півдні України очікується випадіння 20 сантиметрів снігу, хуртовини та пориви вітру до 20 метрів на секунду. Негода може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення.

"З метою вжиття необхідних заходів відсьогодні працює штаб. Штаб працює на базі ситуаційного центру, де використовуються сучасне обладнання та програмно-технічні рішення", - розповіли в агентстві.

У разі виникнення НС з ускладненням дорожнього руху на дорогах державного значення "Укравтодор" просить звертатися до чергових диспетчерів обласних служб. Номери обласних диспетчерів розміщені на сайті агентства.

"Водіям великогабаритного транспорту радимо користуватися майданчиками для відстою, розташованих вздовж державних доріг", - додали в агентстві.

Нагадаємо, завтра у семи областях України очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують снігопади, налипання снігу та сильні пориви вітру. Подекуди на дорогах можлива ожеледиця.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ГідрометцентрУкравтодорштабнадзвичайні ситуації

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся