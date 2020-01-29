В Україні назвали ПАРЄ зоною протистояння після повернення РФ

Фото: Парламентська асамблея Ради Європи (assembly.coe.int)

Українська сторона відреагувала на повернення російської делегації в ПАРЄ

Член української делегації Парламентської асамблеї Ради Європи Євгенія Кравчук заявила, що ПАРЄ знову стає зоною протистояння після того, як члени асамблеї проголосували за повернення російської делегації. Про це Кравчук написала на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, в тексті резолюції про відновлення повноважень російської делегації в ПАРЄ були додані поправки, які зафіксували анексію Криму з боку Росії, а також чіткі посилання на резолюції, які повинна виконати РФ.

"ПАРЄ знову стає зоною протистояння. На боці агресора "не проходить хвилювання" деяких європейських політиків хоч якось примусити Росію в зону "нової нормальності", зробити вигляд, що всі дії агресора - це business as usual. На нашій стороні - наші щирі друзі з гурту "Балтік +" та інших делегацій, які борються поруч з нами справжні цінності Європи - непорушність кордонів і повагу до суверенітету", - написала Кравчук.

Нагадаємо, 29 січня ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації в повному обсязі. За ратифікацію повноважень делегації проголосували 96 парламентаріїв, проти 44, утрималися - 7.

Відзначимо, 27 січня в Страсбурзі розпочалася зимова сесія ПАРЄ, в якій повернулася українська делегація. Україна повернулася після осінньої паузи. Тоді було прийнято рішення призупинити участь у засіданнях ПАРЄ, оскільки Асамблея повернула повноваження російської делегації.