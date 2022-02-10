В Україні почали платити лікарням за готовність до надання допомоги у разі НС

З початку 2022 року в програму медичних гарантій включений новий пакет медпослуг - "Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та інших надзвичайних ситуаціях". Національна служба здоров'я України (НСЗУ) завершує останні контрактування по даному пакету.

Лікарні, які отримали контракти по пакету "готовності", були визначені регіональними департаментами охорони здоров'я, опорними для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. Йдеться про один медзаклад на 200 тисяч населення відповідної області.

"Щомісяця медзаклад, який уклав контракт на вищезгаданий пакет медичних послуг, отримуватиме від НСЗУ фінансування у розмірі 1 053 510 гривень", - сказав Ляшко під час робочого візиту до багатопрофільної лікарні в Лубнах Полтавської області.

За його словами, всього у 2022 році на даний пакет передбачено майже 2,5 млрд гривень. Він додав, що лікарня в Лубнах вже уклала договір з НСЗУ на 18 пакетів медичних послуг, включаючи і пакет "готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та інших надзвичайних ситуаціях".

"Готовність до реагування" - новий пакет, яким передбачено понад 1 млн гривень щомісяця незалежно від того будуть госпіталізовані хворі на інфекційні хвороби, у тому числі з коронавірусною хворобою чи ні.

"Держава платить за готовність надавати медичну допомогу при необхідності. Всього в Україні за цим пакетом працюватимуть 199 медзакладів. Найбільше - у Києві та Дніпропетровській області - по 16 лікарень", - уточнив міністр.