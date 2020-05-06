В Україні з початку року на журналістів нападали 26 разів, найчастіше під час карантину

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У квітні на журналістів нападали 10 разів

У 2020 році в Україні на журналістів нападали 26 разів, найчастіше під час карантину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національної спілки журналістів України (НСЖУ).

Як зазначається, лише у квітні на журналістів нападали 10 разів.

"Карантин спровокував посилену агресію щодо журналістів. У квітні відбулося найбільше нападів на представників ЗМІ з початку року - 10... У березні загальна кількість інцидентів із застосуванням фізичної сили щодо журналістів становить 5, у лютому - 6, у січні - 5... всього за 4 місяці 2020 року зафіксовано 26 інцидентів із застосуванням сили щодо представників медіа", - йдеться в повідомленні.

За даними НСЖУ, найчастіше під час карантину фізичну агресію до журналістів виявляли у столиці та Київській області - 5 випадків, а також по одному випадку в Одесі та Черкасах, у Львівській, Донецькій і Дніпропетровській областях.

Зазначається, що випадки пов'язані з освітленням журналістами теми дотримання карантину та інших подій.

У Нацспілці засудили прояв агресії щодо журналістів під час виконання професійних обов'язків і закликали силовиків до розслідувань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у світі від коронавірусу померли щонайменше 55 журналістів у 23 країнах світу.