В Україні за світовими стандартами пройде турнір ММА

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Турнір відбудеться у Києві

10 травня о 19:30 в Києві в ACCO International пройде перший турнір світового стандарту зі змішаних єдиноборств. Організаторами турніру виступає Федерація ММА, а також новий MMA-промоушн «F1GHT K1NGS», повідомляє РБК-Україна.

На глядачів чекає 14 поєдинків з 28 кращими бійцями України і Європи. Поєдинки супроводжуватимуться шоу-програмою і трансляцією на 500 метрах екранів.

Перед турніром учасники пройдуть процедуру зважування і візьмуть участь в відкритому тренуванні. Переможці в кожній ваговій категорії представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях.

Детально дізнатися про захід, побачити список спортсменів, придбати квитки можна на офіційному сайті «F1GHT K1NGS».

Президент Федерації ММА, один з організаторів турніру - Володимир Сорока - стурбований вкрай слабкою системою відбору, контролю, присудження перемог в середовищі ММА в Україні. Подібна ангажованість пов'язана з тим, що на комерційних турнірах суддями і рефері є самі організатори (WWFC), що постійно призводить до «підсуджування», витягування «своїх» спортсменів (минулий Кубок Президента з самбо).

Організатори заявляють, що новий турнір F1GHT K1NGS ММА пройде за всіма вимогами світового спортивного співтовариства по ММА (з англ. - змішані бойові мистецтва). Пари спортсменів, які зійдуться в поєдинку, буде визначати жребій в день зважування, що забезпечить максимальну прозорість турніру. При цьому кожен бій буде вирішальним. Переможці пройдуть далі по сітці і зустрінуться в фіналі сезону - в кінці 2019 року.

Варто зазначити, що однією з серйозних проблем в Україні в сфері ММА на сьогоднішній день є недбале ставлення організаторів турніру і тренерів до здоров'я спортсменів. Звичайною справою вважається відсутність довідок про стан здоров'я, поверхневий огляд спортсменів перед боєм, ненадання або неграмотне надання першої медичної допомоги травмованим спортсменам.

Олексій Букатін - головний рефері Федерації ММА в Україні і Микола Васильєв - матчмейкер промоутерської компанії Fight Kings заявляють, що на новому турнірі буде забезпечена максимальна медична безпека, спортсмени пройдуть ретельне медобстеження, а також здадуть аналізи на гепатит Б, гепатит С, ВІЛ.

Нагадаємо, що Федерація Професійного ММА України була створена в 2018 році, її Президентом виступає майстер спорту міжнародного класу з дзюдо, Чемпіон Європи і колишній член Олімпійської збірної України - Володимир Сорока.

Основне завдання Федерації - регламентувати проведення турнірів по ММА, забезпечити професійне, об'єктивне та неупереджене суддівство, задати високі стандарти медичного супроводу змагань і стану здоров'я виступаючих в ММА спортсменів.