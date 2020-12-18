В Україні хочуть спростити виплату пенсій та грошової допомоги

Фото: Пенсії та інші виплати (РБК-Україна)

Уряд має намір змінити існуючий децентралізований процес фінансування виплати пенсій та грошової допомоги. Замість цього розробляють нову модель централізованих виплат, в якій не будуть брати участь територіальні управління.

Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

"Передбачено поступовий, починаючи з Пенсійного фонду України (ПФУ), перехід до централізованого фінансування виплат пенсій та грошової допомоги. Це дасть можливість прискорити рух коштів і їх зарахування на рахунки пенсіонерів та одержувачів безпосередньо фондом (без їх проходження через територіальні управління)", - пояснили в міністерстві.

Пенсійний фонд в цьому році активно займався цифровізацією процесів.

"Створена і впроваджена централізована підсистема призначення і виплати пенсій, а обслуговування громадян в органах Фонду здійснюється незалежно від місця їх реєстрації", - сказав заступник голови правління Пенсійного фонду Олександр Малецький під час засідання правління ПФУ 17 грудня.

ПФУ почав оцифрування паперових пенсійних справ: з понад 10 млн паперових досьє вже переведено в електронний формат більше 1,4 млн справ.

Крім того, створений сервіс по автоматичному призначенням пенсії за віком без додаткового звернення та особистого відвідування органів фонду.

Зміна процесу фінансування виплати пенсій – продовження ланцюжка новацій у соціальній політиці.

Поки ж в Мінсоцполітики функцію по доставці пенсій і виплат традиційно покладають на "Укрпошту" – відповідний порядок затвердили 17 грудня.

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