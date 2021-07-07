В Україні 610 нових випадків коронавірусу
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністерство охорони здоров'я України оновило статистику по коронавірусу. За минулу добу заразились ще 610 людей, найбільше нових випадків у Києві та Київській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Як змінилась ситуація за добу
В Україні госпіталізували 458 осіб, померли 33 пацієнти, а одужали 1 666 осіб. Протестували методом ПЛР - 20 240 осіб, методом ІФА - 9 189 осіб, експрес-тестами - 16 739 осіб.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 2 238 974 особи;
- одужало - 2 174 353 особи;
- летальних випадків - 52 537.
Нагадаємо, в KSE спрогнозували, що ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися у липні.
Зазначимо, у МОЗ оцінили, скільки ще буде тривати пандемія коронавірусу.