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В Україні 610 нових випадків коронавірусу

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Київ, Середа 07 липня 2021 08:17
В Україні 610 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство охорони здоров'я України оновило статистику по коронавірусу. За минулу добу заразились ще 610 людей, найбільше нових випадків у Києві та Київській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Як змінилась ситуація за добу

В Україні госпіталізували 458 осіб, померли 33 пацієнти, а одужали 1 666 осіб. Протестували методом ПЛР - 20 240 осіб, методом ІФА - 9 189 осіб, експрес-тестами - 16 739 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 238 974 особи;
  • одужало - 2 174 353 особи;
  • летальних випадків - 52 537.

Нагадаємо, в KSE спрогнозували, що ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися у липні.

Зазначимо, у МОЗ оцінили, скільки ще буде тривати пандемія коронавірусу.

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В Україні 610 нових випадків коронавірусу
В Україні 610 нових випадків коронавірусу
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